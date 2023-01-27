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Циципас — самый молодой финалист Australian Open у мужчин с 2011 года

Циципас — самый молодой финалист Australian Open у мужчин с 2011 года
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Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение россиянину Карену Хачанову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Таким образом, 24-летний Циципас стал самым молодым финалистом Australian Open в мужском теннисе с 2011 года, когда в матче за титул сошлись Новак Джокович и Энди Маррей. На тот момент сербу и британцу было по 23 года.

В финале соревнований Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.

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