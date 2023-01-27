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Циципас в четырёх сетах обыграл Хачанова и стал первым финалистом Australian Open

Циципас в четырёх сетах обыграл Хачанова и стал первым финалистом Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение россиянину Карену Хачанову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 21 минуту.

Циципас сделал 18 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Хачанов десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

В финале соревнований Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго раунда.

Australian Open (м). 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 06:45 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 2 		4 7 8 3  
7 7 		6 6 6 6  
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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