Циципас в четырёх сетах обыграл Хачанова и стал первым финалистом Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение россиянину Карену Хачанову в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 21 минуту.

Циципас сделал 18 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. Хачанов десять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

В финале соревнований Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго раунда.