Карен Хачанов проиграл Стефаносу Циципасу шесть матчей из шести

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Это поражение Хачанова стало шестым в шести проведённых матчах с Циципасом.

Впервые соперники встретились в первом круге «Мастерса» в Шанхае в 2017 году. Циципас обыграл Хачанова со счётом 7:5, 6:3. Год спустя Хачанов и Циципас вновь встретились на том же турнире во втором круге. Циципас победил со счётом 6:4, 7:6 (10:8). В марте 2021 года в четвертьфинале турнира в Роттердаме греку удалось одержать волевую победу над Хачановым — 4:6, 6:3, 7:5. В августе того же года Стефанос и Карен встретились в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Циципас выиграл со счётом 6:3, 6:2. В 2022 году на «Мастерсе» в Риме Циципас вновь одержал волевую победу — 4:6, 6:0, 6:3.