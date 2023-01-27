Новак Джокович – Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

Сегодня, 27 января, в Мельбурне (Австралия) сербский теннисист Новак Джокович поборется за выход в финал Australian Open – 2023. В полуфинале Джокович (4) сразится с американцем Томми Полом. Поединок пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Томми Пол в полуфинале Australian Open – 2023.

Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Отметим, что 25-летний Пол прежде ни разу не проходил дальше 4-го круга «Шлемов» и лишь дважды был в четвертьфиналах «Мастерсов», так что для него это первый значимый полуфинал в карьере. У Джоковича же только выигранных турниров «Большого шлема» уже 21, плюс 11 проигранных финалов и 11 же неудач в полуфиналах. Соответственно, это его 44-й полуфинал мэйджора в карьере. Кроме того, он девять раз выходил в полуфинал Australian Open и неизменно становился после этого чемпионом турнира.