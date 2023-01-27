Новак Джокович – Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

Сегодня, 27 января, в Мельбурне (Австралия) сербский теннисист Новак Джокович поборется за выход в финал Australian Open – 2023. В полуфинале Джокович (4) сразится с американцем Томми Полом. Поединок пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Томми Пол в полуфинале Australian Open – 2023.
Раньше теннисисты никогда друг с другом не играли. Отметим, что 25-летний Пол прежде ни разу не проходил дальше 4-го круга «Шлемов» и лишь дважды был в четвертьфиналах «Мастерсов», так что для него это первый значимый полуфинал в карьере. У Джоковича же только выигранных турниров «Большого шлема» уже 21, плюс 11 проигранных финалов и 11 же неудач в полуфиналах. Соответственно, это его 44-й полуфинал мэйджора в карьере. Кроме того, он девять раз выходил в полуфинал Australian Open и неизменно становился после этого чемпионом турнира.
- 27 января 2023
-
11:56
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:31
-
10:24
-
10:19
-
10:16
-
10:06
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
09:29
-
09:21
-
08:30
-
08:23
-
07:48
-
01:00
- 26 января 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:30
-
22:19
-
22:00
-
21:45
-
21:26
-
21:14
-
21:10
-
20:40
-
20:11
-
19:03
-
18:47