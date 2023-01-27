Хачанов проиграл 23-й матч подряд соперникам из топ-10

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.



Для 26-летнего Карена Хачанова это поражение стало 23-м подряд от теннисиста из первой десятки рейтинга АТР. Последнюю победу над игроком топ-10 он одержал летом 2019-го. В 51 матче с теннисистами топ-10 у Хачанова, занимающего 20-е место в рейтинге АТР, 10 побед и 41 поражение.



Во втором полуфинале турнира встретятся серб Новак Джокович и американец Томми Пол. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.

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