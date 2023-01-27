Дмитриева: Хачанов — молодец! Дойти до полуфинала Australian Open — это большой успех

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева считает, что российский теннисист Карен Хачанов показал хорошую игру в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, несмотря на поражение от грека Стефаноса Циципаса.

«Как мне кажется, всё закономерно. Теперь в финале буду болеть за Циципаса.



Карен — молодец! Дойти до полуфинала Australian Open — это большой успех. Он действительно проявил характер, показав интересную игру. Сегодня Хачанов был хорош на корте», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.