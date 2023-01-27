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Ольховский рассказал, чего не хватило Хачанову для победы над Циципасом в полуфинале AO

Ольховский рассказал, чего не хватило Хачанову для победы над Циципасом в полуфинале AO
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Давайте отметим результат Хачанова. Дойти полуфинала в Австралии — это достойно. Молодец!

Сегодня не хватило чуть более жёсткой и длинной игры. В предыдущих матчах Карен не давал сопернику возможности атаковать. В полуфинале же у Циципаса было много шансов обострять игру. Как раз это, как мне кажется, и сыграло свою роль», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.

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