Ольховский рассказал, чего не хватило Хачанову для победы над Циципасом в полуфинале AO
Поделиться
Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Давайте отметим результат Хачанова. Дойти полуфинала в Австралии — это достойно. Молодец!
Сегодня не хватило чуть более жёсткой и длинной игры. В предыдущих матчах Карен не давал сопернику возможности атаковать. В полуфинале же у Циципаса было много шансов обострять игру. Как раз это, как мне кажется, и сыграло свою роль», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.
Комментарии
- 27 января 2023
-
11:56
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:31
-
10:24
-
10:19
-
10:16
-
10:06
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
09:29
-
09:21
-
08:30
-
08:23
-
07:48
-
01:00
- 26 января 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:30
-
22:19
-
22:00
-
21:45
-
21:26
-
21:14
-
21:10
-
20:40
-
20:11
-
19:03
-
18:47
Партнерский контент