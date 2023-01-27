«Она почему-то выглядит неуверенной». Д. Макинрой — о Свёнтек
Поделиться
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал неудачи первой ракетки мира Иги Свёнтек в начале 2023 года.
«Она почему-то выглядит неуверенной. Каждый раз, когда ты выигрываешь пару мэйджоров и неожиданно становишься первым номером из-за того, что игрок завершает карьеру (Макинрой подразумевает Эшли Барти. — Прим. «Чемпионата»), это очень серьёзное изменение. Я надеюсь, что она сможет оглянуться назад, оценить то, что она сделала, и захочет вернуться на корт, чтобы вновь побеждать», — приводит слова Макинроя Tennis 365.
Напомним, Свёнтек завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии, проиграв в четвёртом круге Елене Рыбакиной из Казахстана.
Комментарии
- 27 января 2023
-
11:56
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:31
-
10:24
-
10:19
-
10:16
-
10:06
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
09:29
-
09:21
-
08:30
-
08:23
-
07:48
-
01:00
- 26 января 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:30
-
22:19
-
22:00
-
21:45
-
21:26
-
21:14
-
21:10
-
20:40
-
20:11
-
19:03
-
18:47
Партнерский контент