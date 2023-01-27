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«Она почему-то выглядит неуверенной». Д. Макинрой — о Свёнтек

«Она почему-то выглядит неуверенной». Д. Макинрой — о Свёнтек
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал неудачи первой ракетки мира Иги Свёнтек в начале 2023 года.

«Она почему-то выглядит неуверенной. Каждый раз, когда ты выигрываешь пару мэйджоров и неожиданно становишься первым номером из-за того, что игрок завершает карьеру (Макинрой подразумевает Эшли Барти. — Прим. «Чемпионата»), это очень серьёзное изменение. Я надеюсь, что она сможет оглянуться назад, оценить то, что она сделала, и захочет вернуться на корт, чтобы вновь побеждать», — приводит слова Макинроя Tennis 365.

Напомним, Свёнтек завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии, проиграв в четвёртом круге Елене Рыбакиной из Казахстана.

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