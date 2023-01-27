Патрик Муратоглу: надеюсь, Пол выйдет на матч с огненным планом
Поделиться
Известный французский тренер Патрик Муратоглу высказался перед полуфинальным матчем Открытого чемпионата Австралии между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и американцем Томми Полом.
«Я надеюсь, что Томми Пол выйдет на арену Рода Лейвера с огненным планом на игру», — написал Муратоглу в «Твиттере» перед матчем.
Для 25-летнего Томми Пола это первый полуфинал ТБШ в карьере. В первом полуфинале Australian Open Стефанос Циципас в четырёх сетах обыграл Карена Хачанова.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.
Комментарии
- 27 января 2023
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:42
-
12:38
-
12:28
-
12:11
-
12:04
-
11:56
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:31
-
10:24
-
10:19
-
10:16
-
10:06
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
09:29
-
09:21
-
08:30
-
08:23
-
07:48
-
01:00
- 26 января 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:30
-
22:19
Партнерский контент