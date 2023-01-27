Патрик Муратоглу: надеюсь, Пол выйдет на матч с огненным планом

Известный французский тренер Патрик Муратоглу высказался перед полуфинальным матчем Открытого чемпионата Австралии между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и американцем Томми Полом.

«Я надеюсь, что Томми Пол выйдет на арену Рода Лейвера с огненным планом на игру», — написал Муратоглу в «Твиттере» перед матчем.

Для 25-летнего Томми Пола это первый полуфинал ТБШ в карьере. В первом полуфинале Australian Open Стефанос Циципас в четырёх сетах обыграл Карена Хачанова.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.