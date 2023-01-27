Шамиль Тарпищев высказался о поражении Карена Хачанова в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Карена Хачанова в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом.
«Карен играл с большим знаком плюс для себя. Он играл плотно, неплохо подавал — вообще имел шансы выиграть, если бы забрал несколько нужных очков. Надо отметить и достоинства Циципаса — он провёл хороший матч и был несколько моторнее. Стефанос играл более интенсивно и ровно на обмене ударами.
Хачанов имел преимущество на второй подаче и на приёме. Сложись удачно второй сет, вполне мог ориентироваться на победу. По тому качеству игры, которое показывает Карен, это игрок мировой десятки», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 27 января 2023
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:42
-
12:38
-
12:28
-
12:11
-
12:04
-
11:56
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:31
-
10:24
-
10:19
-
10:16
-
10:06
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
09:29
-
09:21
-
08:30
-
08:23
-
07:48
-
01:00
- 26 января 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:30
-
22:19