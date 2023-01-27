Шамиль Тарпищев высказался о поражении Карена Хачанова в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Карена Хачанова в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом.

«Карен играл с большим знаком плюс для себя. Он играл плотно, неплохо подавал — вообще имел шансы выиграть, если бы забрал несколько нужных очков. Надо отметить и достоинства Циципаса — он провёл хороший матч и был несколько моторнее. Стефанос играл более интенсивно и ровно на обмене ударами.



Хачанов имел преимущество на второй подаче и на приёме. Сложись удачно второй сет, вполне мог ориентироваться на победу. По тому качеству игры, которое показывает Карен, это игрок мировой десятки», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.