Карен Хачанов ответил, будет ли он смотреть финал Аustralian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, будет ли он смотреть финал Открытого чемпионата Австралии, который он покинул на стадии полуфинала, проиграв греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.
«Нет, если я буду в том же временном поясе, то побуду с семьёй. Я не видел родных пять недель. А может, и посмотрю финал, почему нет? В конце концов, я люблю спорт, этот вид спорта. Да, может, посмотрю сперва полуфинал, кто выиграет, Новак или Пол, а потом — какой подход изберёт этот парень. Мне будет интересно посмотреть на это», — сказал Хачанов на пресс-конференции.
В финале Циципас встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США). Финальный матч состоится 29 января.
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