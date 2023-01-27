Карен Хачанов ответил, будет ли он смотреть финал Аustralian Open

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, будет ли он смотреть финал Открытого чемпионата Австралии, который он покинул на стадии полуфинала, проиграв греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

«Нет, если я буду в том же временном поясе, то побуду с семьёй. Я не видел родных пять недель. А может, и посмотрю финал, почему нет? В конце концов, я люблю спорт, этот вид спорта. Да, может, посмотрю сперва полуфинал, кто выиграет, Новак или Пол, а потом — какой подход изберёт этот парень. Мне будет интересно посмотреть на это», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

В финале Циципас встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Томми Пол (США). Финальный матч состоится 29 января.