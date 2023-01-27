Хачанов: российским болельщикам не позволили принести флаги, но я прекрасно их слышал
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку во время его игры на Открытом чемпионате Австралии.
«Важно ли для меня, что были и флаги Армении? Да, вы правы. Это чувство возникает где-то в сердце… Не знаю, как сказать по-английски. Благодарность, скажем так. Благодарность за поддержку. Ну и российские болельщики — им не позволили принести флаги, как и белорусам. Но я прекрасно их слышал. Российских болельщиков тоже было много, они кричали и всё время меня поддерживали. Счастлив, что все на корте дарили мне свою любовь до самого конца», — сказал Хачанов на пресс-конференции.
Турнир Хачанов покинул на стадии полуфинала, проиграв греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.
Комментарии
- 27 января 2023
-
14:51
-
14:42
-
14:37
-
14:23
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
13:45
-
13:37
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:42
-
12:38
-
12:28
-
12:11
-
12:04
-
11:56
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:31
-
10:24
-
10:19
-
10:16
-
10:06
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
09:29
Партнерский контент