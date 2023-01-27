Хачанов: российским болельщикам не позволили принести флаги, но я прекрасно их слышал

Российский теннисист Карен Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку во время его игры на Открытом чемпионате Австралии.

«Важно ли для меня, что были и флаги Армении? Да, вы правы. Это чувство возникает где-то в сердце… Не знаю, как сказать по-английски. Благодарность, скажем так. Благодарность за поддержку. Ну и российские болельщики — им не позволили принести флаги, как и белорусам. Но я прекрасно их слышал. Российских болельщиков тоже было много, они кричали и всё время меня поддерживали. Счастлив, что все на корте дарили мне свою любовь до самого конца», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Турнир Хачанов покинул на стадии полуфинала, проиграв греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.