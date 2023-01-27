Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас потеряет звание первой ракетки мира в ближайший понедельник

Алькарас потеряет звание первой ракетки мира в ближайший понедельник
Комментарии

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open — 7:5, 6:1, 6:2.

Таким образом, в финале турнира Джокович сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, а это означает, что победитель этого матча с понедельника возглавит рейтинг ATP.

На данный момент мировой рейтинг в мужском теннисе возглавляет 19-летний испанец Карлос Алькарас, который пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.

Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.

Джокович и Циципас сразятся за титул АО и звание 1-й ракетки! Расписание, расклады и сетки Джокович и Циципас сразятся за титул АО и звание 1-й ракетки! Расписание, расклады и сетки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023