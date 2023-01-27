Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович вышел в свой 33-й финал «Большого шлема»

Джокович вышел в свой 33-й финал «Большого шлема»
Комментарии

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open — 7:5, 6:1, 6:2.

Таким образом, Джокович вышел в свой 33-й финал на турнирах «Большого шлема», где сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

Серб является лидером по количеству выходов в финал мужских мэйджоров. На втором месте бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер — у него 31 финал.

Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.

«Пусть Циципас спросит Медведева, как обыграть Джоковича». Слова Хачанова после полуфинала «Пусть Циципас спросит Медведева, как обыграть Джоковича». Слова Хачанова после полуфинала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023