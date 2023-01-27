Джокович вышел в свой 33-й финал «Большого шлема»

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open — 7:5, 6:1, 6:2.

Таким образом, Джокович вышел в свой 33-й финал на турнирах «Большого шлема», где сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

Серб является лидером по количеству выходов в финал мужских мэйджоров. На втором месте бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер — у него 31 финал.

Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.