Джокович стал автором самой длинной победной серии в основной сетке AO в истории

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open — 7:5, 6:1, 6:2.
Эта победа позволила Джоковичу установить историческое достижение на Australian Open. Серб стал автором самой длинной победной серии в основной сетке турнира в истории. У него 27 побед подряд с 2019 года. По этому показателю он обошёл Андре Агасси, победная серия которого насчитывала 26 матчей с 2000 по 2004 год.
В Финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее нанёс поражение россиянину Карену Хачанову.
Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.
- 27 января 2023
-
14:51
-
14:42
-
14:37
-
14:23
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
13:45
-
13:37
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:42
-
12:38
-
12:28
-
12:11
-
12:04
-
11:56
-
11:40
-
11:11
-
11:02
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:31
-
10:24
-
10:19
-
10:16
-
10:06
-
10:05
-
09:37
-
09:29
-
09:29