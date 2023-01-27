Джокович стал автором самой длинной победной серии в основной сетке AO в истории

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open — 7:5, 6:1, 6:2.



Эта победа позволила Джоковичу установить историческое достижение на Australian Open. Серб стал автором самой длинной победной серии в основной сетке турнира в истории. У него 27 побед подряд с 2019 года. По этому показателю он обошёл Андре Агасси, победная серия которого насчитывала 26 матчей с 2000 по 2004 год.

В Финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее нанёс поражение россиянину Карену Хачанову.

Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.