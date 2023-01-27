Джокович: в первом сете мне повезло

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович после победы над американцем Томми Полом прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Австралии.

«Поддержка моих фанатов значит для меня всё, особенно на данном этапе моей карьеры. Мы много работали в межсезонье, чтобы я мог быть здесь в лучшей форме. Я тяжело передвигался в первом сете, мне повезло в тот момент, теперь я рад быть в очередном финале», — сказал Джокович в интервью на корте.

В Финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который ранее нанёс поражение россиянину Карену Хачанову.



Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн. Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.