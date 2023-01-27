«Он один из самых интересных парней в туре». Джокович — о Циципасе

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович после победы над американцем Томми Полом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии высказался о своём сопернике по финальному матчу — греческом теннисисте Стефаносе Циципасе.

«В финале «Ролан Гаррос» я проигрывал ему 0-2 по сетам. Я его очень уважаю, он быстро прогрессировал, и он один из самых интересных парней в туре. Нам обоим предстоит работа в воскресенье, победит сильнейший.

Первый номер мирового рейтинга? Давайте посмотрим, что будет», — сказал Джокович в интервью на корте.

Напомним, победитель финального матча сместит 19-летнего Карлоса Алькараса с позиции первого номера рейтинга ATP.

Общий призовой фонд Australian Open составляет $ 51 млн.