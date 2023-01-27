Веснина высказалась о российском финале женского юниорского турнира Australian Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выход двух российских теннисисток Мирры Андреевой и Алины Корнеевой в финал юниорского женского турнира Australian Open.
«У нас подрастают очень хорошие девочки, хорошее поколение. И Мирра, и Алина играют в очень взрослый теннис. Несмотря на свой юный возраст, они настоящие бойцы. Эти девочки умеют и знают, как играть в теннис. Самое главное, что они не перестают работать.
Очень приятно, что две наши девушки вышли в финал женского юниорского Australian Open. Желаю им хорошего матча. Очень хочется, чтобы победили обе, но это невозможно. Поэтому просто будем наслаждаться финалом.
Огромное спасибо их тренерам и родителям, которые вырастили таких девочек и выводят их на другой уровень. Думаю, что скоро мы их увидим в основной сетке уже взрослых турниров «Большого шлема», – сказала Веснина в интервью Metaratings.
- 27 января 2023
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