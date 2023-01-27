Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в своих социальных сетях поделилась свежими фотографиями.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ
Напомним, 1 июля Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс, впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Теодором.
За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 27 января 2023
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