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Хачанов: всегда нужно извлекать уроки, чтобы двигаться вперёд

Хачанов: всегда нужно извлекать уроки, чтобы двигаться вперёд
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какие уроки он получил после поражения от Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open.

«Из такого всегда нужно извлекать уроки, какой-то опыт, чтобы прогрессировать, двигаться вперёд, понимать, чего тебе не хватает и в чём соперник оказался лучше. Возможно, в некоторых ситуациях я мог бы сыграть лучше. Но так всегда бывает. В теннисе, к сожалению, не бывает ничьих. Побеждает только один, он и проходит дальше.

Да, это второй полуфинал ТБШ подряд. Я покидаю турнир с высоко поднятой головой. Отдохну пару дней, определю дальнейшее расписание со своей командой. Соберёмся, чтобы обсудить ситуации и моменты, над которыми надо поработать. Надеюсь, мне удастся сохранить веру, что в следующий раз я смогу сделать этот шаг (выйти в финал. – Прим. «Чемпионата») — если, конечно, окажусь в такой ситуации», — приводит слова Хачанова пресс-служба Australian Open.

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