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Дарья Касаткина: настроение нейтральное, много размышляю обо всём

Дарья Касаткина: настроение нейтральное, много размышляю обо всём
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Восьмая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина выложила в своих социальных сетях новый пост, в котором рассказала, чем занимается после вылета с Australian Open.

«Ну что, я неделю как вернулась из Австралии, активно тренируюсь, погода не радует. Никому не советую тренироваться в +3 на улице, удовольствие так себе. Готовлюсь к серии турниров: Абу-Даби, Доха, Дубай — лакшери серия турниров. Оттуда снова на другой континент (США).

Джетлаг после Австралии очень удобный, в девять вечера уже сплю, а просыпаюсь в семь утра без будильника, всегда бы так. Настроение нейтральное, много размышляю обо всём. Надеюсь у вас всё хорошо, всех обнимаю», — написала теннисистка в своём телеграм-канале.

В матче первого круга Australian Open — 2023 Касаткина в двух сетах крупно проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой со счётом 6:1, 6:1.

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