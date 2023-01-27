Australian Open переподписал контракт с производителем мячей, на которые жаловались игроки
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Australian Open подписал новый контракт с производителем мячей Dunlop. Компания стала поставщиком мячей для соревнований в 2019 году. Новый контракт будет действовать до 2028 года.
Стоит также отметить, что в этом году некоторые игроки – например, Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим – критиковали качество мячей Dunlop. Они говорили, что мячи слишком быстро теряют давление (и поэтому плохо отскакивают), а также слишком быстро распушаются. Кроме того, теннисисты утверждали, что их трудно контролировать.
Australian Open — 2023 проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Финальный матч соревнований, в котором сыграют Стефанос Циципас и Новак Джокович, состоится 29 января.
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