Australian Open переподписал контракт с производителем мячей, на которые жаловались игроки

Australian Open подписал новый контракт с производителем мячей Dunlop. Компания стала поставщиком мячей для соревнований в 2019 году. Новый контракт будет действовать до 2028 года.



Стоит также отметить, что в этом году некоторые игроки – например, Рафаэль Надаль и Феликс Оже-Альяссим – критиковали качество мячей Dunlop. Они говорили, что мячи слишком быстро теряют давление (и поэтому плохо отскакивают), а также слишком быстро распушаются. Кроме того, теннисисты утверждали, что их трудно контролировать.

Australian Open — 2023 проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Финальный матч соревнований, в котором сыграют Стефанос Циципас и Новак Джокович, состоится 29 января.