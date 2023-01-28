Елена Рыбакина — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open

Сегодня, 28 января, состоится финальный матч Australian Open – 2023 в женском одиночном разряде. За титул поспорят представительница Казахстана Елена Рыбакина и Арина Соболенко из Беларуси. Поединок пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Арина Соболенко в финале Australian Open – 2023.

На данный момент счёт по личным встречам теннисисток на официальных турнирах — 3-0 в пользу Соболенко. При этом все победы были трёхсетовыми: в Ухани-2019, Абу-Даби-2021 и на Уимблдоне-2021. А чуть больше месяца назад, 20 декабря 2022-го, Рыбакина одержала победу в матче выставочного соревнования, Мировой теннисной лиги — 0:6, 6:1 (10:6).

Australian Open – 2023 проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.