Корнеева обыграла Андрееву и стала победительницей юниорского Australian Open

Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года. В финале спортсменка обыграла другую представительницу России Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.



Продолжительность встречи составила 3 часа 19 минут.



В полуфинале 15-летняя Алина Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Мирра Андреева в свою очередь выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3.



Также сегодня состоится финал женского одиночного противостояния на Открытом чемпионате Австралии. Белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч начнётся в 11:30 мск.