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Корнеева обыграла Андрееву и стала победительницей юниорского Australian Open

Корнеева обыграла Андрееву и стала победительницей юниорского Australian Open
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Российская теннисистка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису 2023 года. В финале спортсменка обыграла другую представительницу России Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 3 часа 19 минут.

В полуфинале 15-летняя Алина Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Мирра Андреева в свою очередь выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3.

Также сегодня состоится финал женского одиночного противостояния на Открытом чемпионате Австралии. Белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Матч начнётся в 11:30 мск.

Australian Open — девушки. Финал
28 января 2023, суббота. 04:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 5
6 2 		6 7
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Комментарии
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