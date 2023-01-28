Шетт: кто мог подумать, что Рыбакина и Соболенко будут в финале? Преимущество у Елены

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт поделилась мыслями о финале Australian Open между белоруской Ариной Соболенко и казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной.
«Кто бы мог подумать, что эти две теннисистки встретятся в финале? Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек и бывших чемпионок турниров «Большого шлема» Викторию Азаренко и Елену Остапенко по пути к финалу. Арина Соболенко, не проигравшая ни сета в этом году, взяла титул в Аделаиде.
Рыбакина уже была в финале турнира «Большого шлема» и выиграла его — это было на Уимблдоне в прошлом году.
У них обеих очень похожие стили игры — очень агрессивные, они обе очень хорошо подают. Вне корта Арина и Елена совершенно другие. Соболенко общительная, смеётся, улыбается, Рыбакина более застенчивый человек. Я думаю, что начало матча будет решающим, и отдаю преимущество Елене Рыбакиной, потому что у неё уже есть один титул «Большого шлема», — приводит слова Шетт Eurosport.
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