Кафельников: Медведев — главное разочарование Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников подвёл итоги выступления спортсменов из России на Открытом чемпионате Австралии.

«Главное разочарование АО — Медведев. Скорее всего, он вылетит из десятки и придётся начинать всё заново. Рублёв сыграл по своим силам, всё было в его руках, но не смог преодолеть трудности с Джоковичем. Хачанов показал неплохой уровень и поборолся в полуфинале.



Оцениваю выступление мужчин как чуть выше удовлетворительного. По женщинам могу сказать только одно — разочарование», — приводит слова Кафельникова Sport24.

Напомним, российские теннисисты не смогли выйти во вторую неделю соревнований. У мужчин отличились Андрей Рублёв (четвертьфинал) и Карен Хачанов (полуфинал).