Чемпионка юниорского AO Корнеева: говорят, что я похожа на Рыбакину — и внешне, и по игре

Российская теннисистка Алина Корнеева поделилась эмоциями от победы на юниорском Открытом чемпионате Австралии. В финале она одолела Мирру Андрееву 6:7(2:7), 6:4, 7:5.
«Больше всего я нервничала из-за того, что у меня болело всё тело. Думала, что не смогу выступать. В четвертьфинале почувствовала боль в ноге, потому что у меня было три матча. А живот потянула в конце прошлого турнира, так что подавала максимально слабенько.
Во втором сете я уже думала, что всё, походу надо сниматься. Но я постоянно вела, и было бы глуповато сниматься, когда ты ведёшь. Так что решила попробовать. Но мысли прямо были».
Также Корнеева прокомментировала финал Australian Open между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.
«Я тренируюсь в Москве, на «Спартаке», и был момент, когда мы с Рыбакиной были прямо на соседних кортах. Предпочтений у меня нет, они обе мне нравятся. Я очень рада, что они вдвоём в финале – это прямо супер. Просто хочу увидеть хороший теннис. Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности. Но и Соболенко мне тоже очень нравится. Мне кажется, они в принципе одинаково играют», — цитирует Корнееву Sports.ru.
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