Тренер Соболенко рассказал, как Арина отреагировала на отстранение от Уимблдона

Антон Дубров, тренер белоруски Арины Соболенко, рассказал, как она перенесла отстранение от Уимблдона. Напомним, организаторы турнира запретили участвовать в нём российским и белорусским спортсменам.

«Что ж, её это немного расстроило, потому что Арина вообще-то очень любила играть на Уимблдоне. До сих пор это был один из её любимых турниров. В прошлом году Соболенко играла в полуфинале, так что она снова ждала подобного. Это был первый полуфинал «Большого шлема», так что у Арины тоже хорошие воспоминания.



Но я думаю, что она просто не может контролировать такие решения. Несколько недель она не понимала, что делать. Затем Арина сказала, что использует это время для того, чтобы стать лучше. Так что мы провели около четырёх недель в Майами. Было 35, 36 градусов, июль. Не очень легко тренироваться в такую погоду, но на самом деле это было хорошее время. Соболенко была очень решительной, мы постоянно тренировались», — сказал Дубров на пресс-конференции.