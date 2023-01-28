«От асфальтированных кортов до арены Рода Лэйвера». Циципас — о выступлении на AO

Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую запись в социальных сетях после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии. Он поделился фото с матча.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЕФАНОСА ЦИЦИПАСА

«От асфальтированных кортов Вулиагмени до священной арены Рода Лэйвера», — написал Циципас в социальных сетях.

24-летний Циципас стал самым молодым финалистом Australian Open в мужском теннисе с 2011 года, когда в матче за титул сошлись Новак Джокович и Энди Маррей. На тот момент сербу и британцу было по 23 года.



В финале соревнований Циципас сыграет с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго круга.