Теннисист Ник Кирьос ответил, кто заслуживает звания MVP — Тейтум, Йокич или Дончич

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о лидерах регулярного сезона НБА. Кирьос — большой поклонник баскетбола.
Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – Ответ». «Кто из них MVP – Тейтум, Дончич и Йокич? Не будь предвзятым», — спросил австралийца один из пользователей. «Тейтум», — ответил Кирьос.
Ранее пресс-служба НБА представила свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Лидирует в нём центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.
Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы.
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