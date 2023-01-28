Теннисист Ник Кирьос ответил, кто заслуживает звания MVP — Тейтум, Йокич или Дончич

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о лидерах регулярного сезона НБА. Кирьос — большой поклонник баскетбола.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – Ответ». «Кто из них MVP – Тейтум, Дончич и Йокич? Не будь предвзятым», — спросил австралийца один из пользователей. «Тейтум», — ответил Кирьос.

Ранее пресс-служба НБА представила свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Лидирует в нём центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. В первом круге турнира Кирьос должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным, но в результате снялся из-за травмы.