Актёр Рассел Кроу следит за матчем Рыбакиной и Соболенко в финале Australian Open — 2023

Известный новозеландский актёр и режиссёр Рассел Кроу присутствует на финальном матче Открытого чемпионата Австралии – 2023 у женщин, где за титул борются чемпионка Уимблдона казахстанка Елена Рыбакина и бывшая вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Поединок проходит на арене Рода Лэйвера. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

Счёт личных встреч теннисисток на официальных турнирах — 3-0 в пользу Соболенко. При этом все победы были трёхсетовыми: в Ухани-2019, Абу-Даби-2021 и на Уимблдоне-2021. А чуть больше месяца назад, 20 декабря 2022-го, Рыбакина выиграла матч выставочного соревнования, Мировой теннисной лиги — 0:6, 6:1, [10:6].

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.