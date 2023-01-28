Актёр Рассел Кроу следит за матчем Рыбакиной и Соболенко в финале Australian Open — 2023

Известный новозеландский актёр и режиссёр Рассел Кроу присутствует на финальном матче Открытого чемпионата Австралии – 2023 у женщин, где за титул борются чемпионка Уимблдона казахстанка Елена Рыбакина и бывшая вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
Фото: Mark Kolbe/Getty Images
Поединок проходит на арене Рода Лэйвера. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию данного матча.
Счёт личных встреч теннисисток на официальных турнирах — 3-0 в пользу Соболенко. При этом все победы были трёхсетовыми: в Ухани-2019, Абу-Даби-2021 и на Уимблдоне-2021. А чуть больше месяца назад, 20 декабря 2022-го, Рыбакина выиграла матч выставочного соревнования, Мировой теннисной лиги — 0:6, 6:1, [10:6].
Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
- 28 января 2023
-
12:20
-
12:20
-
11:57
-
11:50
-
11:09
-
10:29
-
10:26
-
10:02
-
09:51
-
09:46
-
09:32
-
09:25
-
09:25
-
09:17
-
08:30
-
07:30
- 27 января 2023
-
21:51
-
20:46
-
18:47
-
16:52
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:18
-
16:05
-
15:43
-
15:37
-
15:25
-
15:16
-
14:51
-
14:42
-
14:37
-
14:23
-
14:17
-
14:08