Рыбакина станет десятой ракеткой мира после Открытого чемпионата Австралии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила белоруске Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

После этого турнира Рыбакина станет десятой ракеткой мира. Это произойдёт при обновлении рейтинга 30 января. Казахстанская спортсменка никогда не поднималась так высоко в рейтинге.

Если бы представительница Казахстана одержала победу в финальном матче, то могла бы быть восьмой в мире. Арина Соболенко, взявшая титул, вновь займёт вторую строчку рейтинга.