Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина станет десятой ракеткой мира после Открытого чемпионата Австралии

Рыбакина станет десятой ракеткой мира после Открытого чемпионата Австралии
Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила белоруске Арине Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

После этого турнира Рыбакина станет десятой ракеткой мира. Это произойдёт при обновлении рейтинга 30 января. Казахстанская спортсменка никогда не поднималась так высоко в рейтинге.

Если бы представительница Казахстана одержала победу в финальном матче, то могла бы быть восьмой в мире. Арина Соболенко, взявшая титул, вновь займёт вторую строчку рейтинга.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023