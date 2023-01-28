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Рыбакина уступила Соболенко четвёртый матч подряд на официальных турнирах

Рыбакина уступила Соболенко четвёртый матч подряд на официальных турнирах
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии — 2023. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 4:6 в пользу Соболенко.

Казахстанка не смогла одолеть свою соперницу на официальных соревнованиях в четвёртый раз подряд. Счёт личных встреч на турнирах до этого был 3-0 в пользу Соболенко. При этом все победы были трёхсетовыми: в Ухани-2019, Абу-Даби-2021 и на Уимблдоне-2021. А чуть больше месяца назад, 20 декабря 2022-го, Рыбакина выиграла матч выставочного соревнования, Мировой теннисной лиги — 0:6, 6:1, [10:6].

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.

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