Рыбакина впервые выиграла стартовый сет у Соболенко за четырёхматчевую историю их встреч

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла первый сет матча на уровне WTA, в котором встречалась с белоруской Ариной Соболенко.

Это произошло в финале Открытого чемпионата Австралии — 2023. Победная для Рыбакиной партия завершилась со счётом 6:4 и продлилась 35 минут. Елена пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Соболенко также пять эйсов, однако Арина уже допустила пять двойных ошибок.

История встреч Рыбакиной с Соболенко:

Четвертьфинал турнира в Ухане. 2019 год. Рыбакина – Соболенко – 3:6, 6:1, 1:6.

Четвертьфинал турнира в Абу-Даби. 2021 год. Рыбакина – Соболенко – 4:6, 6:4, 3:6.

Четвёртый круг Уимблдона. 2021 год. Рыбакина – Соболенко – 3:6, 6:4, 3:6.

Мировая теннисная лига (выставочный турнир). Рыбакина – Соболенко – 0:6, 6:1, 10:6.