Пэм Шрайвер надеется, что Елена Рыбакина уволит тренера после финала Australian Open

Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, высказалась о текущем матче Елены Рыбакиной с Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Напомним, тренером Рыбакиной является 35-летний хорватский специалист Стефано Вуков. Вместе с ним Рыбакина завоевала титул на Уимблдоне-2022. Стефано часто эмоционально ведёт себя по ходу матчей подопечной.

«Когда я смотрю за тем, как Рыбакина пытается выиграть свой второй турнир «Большого шлема» за семь месяцев, мне хочется надеяться, что она найдёт тренера, который всегда будет относиться и разговаривать с ней с уважением. Ей нельзя соглашаться на меньшее», — написала Шрайвер в своих социальных сетях.