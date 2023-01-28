«Дети сказали, что это точно нужно выложить». Федерер сделал фото с солистками Blackpink

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях совместное фото с солистками популярной южнокорейской музыкальной группы Blackpink.

Снимок сделан на Неделе моды в Париже, куда Федерер приехал вместе с супругой Миркой. Напомним, у Федерера и Мирки четверо детей – девочки-близняшки Майла-Роуз и Шарлин-Рива и сыновья-близнецы Лео и Ленни.

«Мои дети сказали, что это точно должно быть в социальных сетях», — подписал фото Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.