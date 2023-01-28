Арина Соболенко вернётся на вторую строчку рейтинга WTA после победы на Australian Open
Поделиться
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернётся на вторую строчку рейтинга WTA после выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
Общее количество баллов Соболенко после выступления в Мельбурне составит 6100 очков. Таким образом, она почти на 1000 очков опередит теннисистку из Туниса Онс Жабер, которая опустится на третье место, и будет на более 4000 очков отставать от лидера рейтинга Иги Свёнтек из Польши.
Напомним, в Мельбурне Соболенко (5) завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема». В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Рыбакина же после AO войдёт в топ-10 рейтинга WTA.
Комментарии
- 28 января 2023
-
15:18
-
15:15
-
15:03
-
15:01
-
14:54
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:46
-
14:41
-
14:39
-
14:33
-
14:31
-
14:26
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:13
-
13:59
-
13:49
-
13:29
-
13:24
-
13:17
-
12:56
-
12:53
-
12:38
-
12:20
-
12:20
-
11:57
-
11:50
-
11:09
-
10:29
-
10:26
-
10:02
Партнерский контент