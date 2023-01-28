Арина Соболенко вернётся на вторую строчку рейтинга WTA после победы на Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вернётся на вторую строчку рейтинга WTA после выступления на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Общее количество баллов Соболенко после выступления в Мельбурне составит 6100 очков. Таким образом, она почти на 1000 очков опередит теннисистку из Туниса Онс Жабер, которая опустится на третье место, и будет на более 4000 очков отставать от лидера рейтинга Иги Свёнтек из Польши.

Напомним, в Мельбурне Соболенко (5) завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема». В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Рыбакина же после AO войдёт в топ-10 рейтинга WTA.