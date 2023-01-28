Веснина: потрясающий женский финал AО! И Рыбакина, и Соболенко заслуживали забрать титул

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина высказалась о победе белоруски Арины Соболенко над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии.



«Потрясающий женский финал Australian Open, одно удовольствие смотреть за такими матчами. Обе теннисистки заслуживали забрать сегодня этот титул, обе показали просто восхитительный теннис. Арина сыграла чуть-чуть увереннее и спокойнее. Соболенко вела по личным встречам 3-0, у неё изначально было немного побольше шансов на победу в этом финале. После первого сета Арина невероятно прибавила по игре. Стала гораздо увереннее играть на своей подаче, значительно прибавила по силе ударов.



Рыбакиной было очень сложно сдерживать такой темп. Соболенко сыграла в мощный вариативный теннис. На этом турнире своими быстрыми комбинациями она просто сметала соперниц с корта. Это и произошло во втором и третьем сетах этого матча. Поздравляю Арину с титулом, она большая молодец!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.