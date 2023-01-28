Арина Соболенко заработала $ 2 млн на Открытом чемпионате Австралии — 2023

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко получит $ 1 998 278 млн за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также 2 тыс. рейтинговых очков. Отметим, что благодаря этим очкам Арина вновь поднимется на вторую строчку рейтинга WTA.

Напомним, 24-летняя Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2023. В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Для белоруски это первый титул на турнире «Большого шлема».

Соболенко выиграла 11 из 11 официальных матчей в этом сезоне. До выступления в Мельбурне она стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).