«Вау, дамы, какой финал!» Жабер обратилась к Соболенко и Рыбакиной после финала AO
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Тунисская теннисистка Онс Жабер поздравила белоруску Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии, а также обратилась к представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
«Вау, дамы, какой финал! Огромные поздравления Арине Соболенко. Ты действительно это заслужила. Не повезло, Елена, я уверена, что ты ещё выиграешь турниры «Большого шлема», — написала Жабер в социальных сетях.
Соболенко обыграла со счётом 4:6, 6:3, 6:4 Рыбакину. Поединок продлился 2 часа 29 минут.
Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти. У мужчин победителя 2023 года определят серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.
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