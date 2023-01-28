Соболенко обнималась с кубком, Рыбакина грустила. Фото женского финала Australian Open

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о финале Australian Open.
«Арина, поздравляю с титулом: здесь и в Аделаиде — это отличный старт сезона. Знаю, как ты и твоя команда работали, так что поздравляю. Удачи в оставшейся части сезона. Надеюсь, у нас будет больше таких поединков.
Спасибо большое команде за прошедшие три-четыре года в том числе. Спасибо семье, спонсорам, президенту Федерации тенниса Казахстана, кто также здесь и поддерживает. Спасибо каждому, кто поддерживал нас здесь сегодня, так что я буду рада вернуться сюда в следующем году. Спасибо организаторам, всем волонтёрам, судьям, это были чудесные две недели для меня здесь», — сказала Рыбакина на церемонии награждения.
- 28 января 2023
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