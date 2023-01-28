Кафельников: женский финал Аustralian Open удался! Но я хотел, чтобы победила Рыбакина

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился эмоциями от финала между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.



«Если честно, у меня было желание, чтобы Рыбакина победила сегодня. Но изначально было понятно, что фавориткой является Соболенко. Она вела по личным встречам 3-0. Матч получился равным, была борьба в каждом гейме. Каждое очко было довольно сложно выиграть. Хочется сказать, что финал однозначно удался! Это было захватывающее зрелище с яркой концовкой — всё как надо в финале такого турнира!» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.