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Кафельников: женский финал Аustralian Open удался! Но я хотел, чтобы победила Рыбакина

Кафельников: женский финал Аustralian Open удался! Но я хотел, чтобы победила Рыбакина
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился эмоциями от финала между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Если честно, у меня было желание, чтобы Рыбакина победила сегодня. Но изначально было понятно, что фавориткой является Соболенко. Она вела по личным встречам 3-0. Матч получился равным, была борьба в каждом гейме. Каждое очко было довольно сложно выиграть. Хочется сказать, что финал однозначно удался! Это было захватывающее зрелище с яркой концовкой — всё как надо в финале такого турнира!» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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