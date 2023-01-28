Андрей Чесноков прокомментировал победу Соболенко над Рыбакиной в финале Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал итоги женского финала Australian Open, в котором белорусская теннисистка Арина Соболенко со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

«Очень хороший финал! Соболенко, мне кажется, заслужила победу. Она играет очень хорошо. Как мне кажется, Рыбакина может выиграть все турниры — с такой игрой и с такой лёгкостью. Если она психологически не повалится, то она должна выиграть несколько турниров «Большого шлема».

Последний гейм — это интрига всего матча. Там было всё. У Рыбакиной были шансы сравнять счёт. Она реально игрок десятки или даже топ-6 минимум. Она была наказана очками Уимблдона. Девочки в туре с её ударами и с подачей не справляются. Когда я с ней работал четыре года назад, у неё были одни ноги. И сейчас — потрясающие ноги! Потенциально она может выиграть все турниры «Большого шлема», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.