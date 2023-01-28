Видео победного розыгрыша Соболенко на AO, после которого она упала на корт и расплакалась

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала титул на Открытом чемпионате Австралии – 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с победным розыгрышем для спортсменки.
Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.
В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Соболенко 17 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Рыбакиной девять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных. Соболенко допустила 27 невынужденных ошибок, Рыбакина — 22.
Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.
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