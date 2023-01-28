Экс-хоккеист Кольцов поздравил возлюбленную Арину Соболенко с победой на Australian Open

Бывший хоккеист сборной Беларуси, а ныне ассистент тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов поздравил возлюбленную – белорусскую теннисистку Арину Соболенко – с победой на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
«Любовь моя!» — написал Кольцов, добавив эмодзи «сердце», сделав репост фотографии Соболенко с трофеем. «Твоя», — ответила Константину Арина.
Напомним, в решающем матче Australian Open Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Арина получит $ 1 998 278 млн за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также 2 тыс. рейтинговых очков. До выступления в Мельбурне Арина также стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
- 28 января 2023
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