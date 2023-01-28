Видеообзор волевой победы Арины Соболенко над Еленой Рыбакиной в финале Australian Open

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала дебютный титул на турнире «Большого шлема».
Это произошло на Открытом чемпионате Австралии — 2023. В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами встречи.
Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.
Соболенко выиграла 11 из 11 официальных матчей в этом сезоне. До выступления в Мельбурне она стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
После этого турнира Рыбакина станет 10-й ракеткой мира. Это произойдёт при обновлении рейтинга 30 января. Казахстанская спортсменка никогда не поднималась так высоко в рейтинге.
- 28 января 2023
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