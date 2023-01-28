Веснина — о Медведеве: иногда нужно немного упасть, чтобы потом подняться

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина высказалась о будущем российского теннисиста Даниила Медведева после вылета с Australian Open.



«Иногда нужно немного упасть, чтобы переосмыслить себя и свою игру, чтобы потом подняться. Все мы видели, на что способен Даниил Медведев. Уверена, что он способен ещё на большее, чем у него было. Просто ему сейчас нужно немного времени. Это обычная ситуация для тенниса, когда у тебя сгорают очки и ты опускаешься в рейтинге.



У него были где-то небольшие травмы. Нужно немного отдохнуть, выйти из зоны комфорта, а потом вернуться с новыми силами и вновь побеждать. Потому что уровень игры и победы есть, они никуда не денутся», – приводит слова Весниной Metaratings.ru.



Напомним, Даниил Медведев сенсационно рано завершил выступление на Australian Open – 2023, вылетев уже в третьем круге. Россиянин проиграл 22-летнему американцу Себастьяну Корде со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).