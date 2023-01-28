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Соболенко — о победе в финале Australian Open: это лучший матч в моей карьере

Соболенко — о победе в финале Australian Open: это лучший матч в моей карьере
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Победительница Australian Open — 2023 Арина Соболенко высказалась о победе в финальном матче над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Игра закончилась победой белорусской теннисистки со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Я хорошо начала, думала, будет забавно после двойной ошибки (смеётся). Последний гейм — да, конечно, я немного нервничала. Говорила себе: никто и не обещал, что будет просто, надо поработать, работай до последнего очка. Это была сложная игра. Я очень рада, что смогла справиться со всеми этими эмоциями и одержать победу.

От того, как тяжело далась победа, даже больше радости после всех этих напряжённых матчей. Сейчас у меня чувство, что мне действительно нужны были все эти поражения, чтобы чуть лучше узнать себя. Для меня это была своего рода подготовка. Я действительно сейчас счастлива, что проигрывала те матчи. Теперь я уже другой игрок, другая Арина.

Думаю, это действительно лучший матч в моей карьере. Соперница играла в невероятный теннис. Я так сильно сражалась, чтобы победить. Думаю, получился прекрасный теннис. Я очень рада, что это был непростой матч. Мне действительно понравилась борьба», — сказала Соболенко во время послематчевой пресс-конференции.

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