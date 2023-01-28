Камельзон: Циципас — часть России. Не расстроюсь, если обыграет Джоковича в финале AO

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от финального матча Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.

«Циципас всеми силами будет пытаться остановить Джоковича. Но я не думаю, что у Стефаноса получится. У него нет шансов на победу. Да, он мне чуть-чуть симпатичен. Циципас хорошо разговаривает по-русски, он — часть России. Его мама является чемпионкой СССР — именно она его научила играть в теннис в детстве. Она даже его называет ласково Стёпой постоянно. Циципас российского происхождения, поэтому не расстроюсь, если произойдёт сенсация — он обыграет Джоковича и выиграет Australian Open. Но болеть буду за Джоковича: ничего не могу поделать со своей любовью к нему.



Уверен, что финал будет ярким и великолепным: полный стадион, отличная атмосфера, жаркий накал противостояния. Пусть победит сильнейший!» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Финальный поединок Australian Open — 2023 между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом состоится 29 января и начнётся в 11:30 по московскому времени. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.