Селиваненко: хочется, чтобы мужской финал AO получился столь увлекательным, как и женский

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.
«Хочется, чтобы мужской финал Australian Open получился столь увлекательным, как и женский. Шансы есть у любого игрока, кто выходит на корт. Новак всегда рассматривается фаворитом, где бы он ни играл. Но, думаю, Стефанос не будет с этим согласен. Циципас явно не собирается быть статистом завтра», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Финальный поединок Australian Open — 2023 между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом состоится 29 января и начнётся в 11:30 по московскому времени. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.
- 28 января 2023
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